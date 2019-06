Willem II-Feyenoord blijft staan op dezelfde dag als Ten Miles, maar is op later tijdstip

Daar zijn de supportersclub Willem II, de gemeente en vooral directeur Henk van Doremalen van hardloopevenement Tilburg Ten Miles (TTM) erg blij mee. De wedstrijd viel oorspronkelijk precies samen met de TTM, maar start nu als het hardloopevenement net is afgelopen. ,,Dit is echt goed nieuws. We verwachten de laatste lopers rond 16.00 uur", legt de directeur uit. ,,Vooropgesteld: we hadden deze wedstrijd eigenlijk helemaal niet op deze dag gewild. Onze zorgen zijn nog niet helemaal weggenomen, maar hier kan ik mee leven.”

Willem II - Feyenoord stond aanvankelijk op 1 september op het experimentele tijdstip van 20.00 uur op de agenda. Er bleek zo veel weerstand te zijn tegen wedstrijden op zondagavond dat de KNVB besloot ervan af te zien. Toen werd besloten het duel naar 14.30 uur te verplaatsen, maar dan is het hardloopevenement nog in volle gang. Aan de wedstrijddatum kon niets worden veranderd, maar aan het tijdstip dus wel. ,,Nu kan iedereen die dat wil gewoon meedoen of lopers aanmoedigen, ook degenen die daarna naar Willem II willen gaan", aldus Van Doremalen. Het pijnpuntje zit bij hem nog in het vinden van genoeg vrijwilligers. ,,Die zijn niet allemaal om 16.00 uur klaar, dus ik hoop wel dat dat gaat lukken. We gaan nog met de gemeente in gesprek. Door het verplaatsen van het duel ligt daar wel iets minder druk op. Wat ik nog graag wil weten: hoe kan het dat deze wedstrijd überhaupt op deze dag gepland is? Dat is in dertig jaar nooit gebeurd.”