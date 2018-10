Willem II-Feyenoord: Goirlese leerling en leermeester tegenover elkaar in Tilburg

Fran Sol nadert tien beste Willem II-schut­ters aller tijden

4 oktober Fran Sol is twee doelpunten verwijderd van de topscorers top-10 van Willem II in de eredivisie. Piet de Jong staat op plek 10 met 34 doelpunten, John Feskens (35) en Willy Senders (35) delen de achtste plaats. Coy Koopal is met liefst 94 doelpunten-recordhouder.