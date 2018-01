Willem II gaat financieel topjaar tegemoet en wacht op transferinkomsten van Van Dijk

Welk bedrag Willem II exact zal ontvangen voor de transfer van Van Dijk, is nog steeds niet bekend. De club gaat uit van ruim drie ton bij een verkoopsom van 84 miljoen euro. De financiële man van Willem II heeft inmiddels contact met zijn collega van Sout­hampton, dat in het verleden al eens een factuur van vier ton ontving uit Tilburg, nadat Van Dijk was overgekomen van Celtic.

Factuur

,,Als de transfersom eenmaal bekend is, dan gaat het heel snel”, zegt algemeen directeur Berry van Gool. ,,Dan is het voor Willem II zaak om een factuur op te maken en naar Southampton te sturen. De opbrengst komt boekhoudkundig ten bate van de begroting van dit seizoen. Maar het kan zijn dat er in termijnen betaald wordt. Zo kregen we eerder de vergoeding voor Van Dijk bij zijn verhuizing van Schotland naar Engeland ook in drie termijnen overgemaakt. Dat bedrag hadden we pas na twee jaar helemaal binnen.”