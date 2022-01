Willem II gaat middenvelder Oosting definitief overnemen van AZ

Oosting is de zoon van Joseph Oosting, de huidige trainer van RKC Waalwijk. Bij die club werkte de speler vorig seizoen een halfjaar samen met Fred Grim, nu de trainer van Willem II. Het komt nu van een hernieuwde samenwerking, in Tilburg moet hij het middenveld van een broodnodige impuls gaan voorzien. In de zomer was er ook al interesse.

Oosting speelde in de jeugd van FC Emmen en stapte daarna over naar AZ, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen dus verhuurde aan RKC. Bij AZ kwam hij dit seizoen weinig in actie, trainer Pascal Jansen probeerde hem meermaals uit als linksback. Saillant detail: de eerstvolgende wedstrijd van Willem II is RKC-thuis, op zondag 6 februari. Oosting vs. Oosting, dus.