Willem II gaat officieel over tot ontslag Mathijsen: ‘Afscheid nemen is noodzakelijk’

Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst van de rvc, daarbij was Mathijsen zelf niet aanwezig. Daar werd besloten dat de ex-verdediger inderdaad officieel ontslagen wordt. ,,Tussen de rvc en Mathijsen bestaat een verschil van inzicht over het te voeren beleid", zo laat de club in een statement weten. ,,Met het oog op de tegenvallende sportieve prestaties en verschil in visie hoe in te grijpen en het tij te keren acht de rvc het noodzakelijk afscheid van Mathijsen te nemen.”