Willem II gaat zwalkend door de eredivisie; ook forse nederlaag tegen FC Twente

Adrie Koster had eindelijk weer eens een echte rechtsback tot zijn beschikking in de herstelde Owusu, maar de Willem II-trainer moest toch weer puzzelen met zijn optelling. Jordens Peters en Pol Llonch ontbraken namelijk vanwege lichte blessures. Ole Romeny mocht zijn basisdebuut maken (als rechtsbuiten), Derick Köhn vormde het centrale verdedigingsduo met Sebastian Holmen en vleugelaanvaller Mats Köhlert en Miquel Nelom (als linksback) keerde terug in de ploeg.

Blunder Saglam

De dit keer niet als aanvallende maar als verdedigende middenvelder ingezette Görkem Saglam leidde met zijn eerste balbehandeling de snelle openingstreffer in na 1 minuut en 16 seconden. De Turk speelde de bal in de voeten van Vaclav Cerny, die Danilo da Silva alleen voor doelman Robbin Ruiter zette: 0-1.

De thuisclub moest even bekomen van de schrik en werd na dertien minuten voor het eerst gevaarlijk. Uit een bijzondere cornervariant gaf Saglam de bal goed voor op Holmen, die zijn kopbal nog net uit het doel geranseld zag worden door Joël Drommel. Kort voor rust was ook Vangelis Pavlidis dicht bij de verdiende gelijkmaker, maar hij kreeg zijn voet net niet goed tegen een harde voorzet van Mike Trésor.

Blessures

Intussen was Driess Saddiki uitgevallen met een hamstringblessure en vervangen door John Yeboah. En in de rust bleef Owusu in de kleedkamer achter, zodat Vincent Schippers weer aan de bak moest. Net als in de eerste helft liet Willem II zich ook na rust snel foppen door de Tukkers. Dit keer kon Saglam niet voorkomen dat Jayden Oosterwolde in de 48ste minuut de 0-2 binnenschoot.