Willem II geeft dinsdag uitsluitsel over straf

Roda JC zet met zege vol druk op derby NAC - Willem II

7 april Het belang van de wedstrijd NAC - Willem II is zaterdagavond plots een stuk groter geworden. De Bredanaars dachten zich in navolging van de Tilburgers vrijwel veilig te hebben gespeeld door met 1-0 te winnen van Vitesse, maar Roda JC gooide later op de avond roet in het eten.