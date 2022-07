Willem II geeft een showtje weg tegen mix van A- en B-team Lyon

Trotse Willem II’er Joeri Schroijen: ‘Het kan hier een heksenke­tel zijn, ik zal helpen het vuurtje op te stoken’

338 wedstrijden aan ervaring in de Keuken Kampioen Divisie. Dat heeft Willem II binnengehaald met het aantrekken van aanvaller Joeri Schroijen (31). De vleugelspeler hoopt dat aantal komend seizoen nog op te krikken, maar daarna mag de KKD-teller wat hem betreft stoppen. ,,Het doel is om na dit seizoen met Willem II in de eredivisie te spelen.”

20 juli