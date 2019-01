Willem II-goudhaantje Kristinsson leerde loopactie van Sol: ‘We trainden veel om naar de eerste paal te gaan’

videoKristófer Kristinsson was woensdagavond de held van Willem II. De IJslandse spits viel op bezoek bij FC Twente vlak voor tijd in en zorgde met een fijne kopbal in de slotminuten voor de winnende treffer (2-3). De Tricolores plaatsten zich zo voor de halve finale van de KNVB-beker. ,,Het is een opluchting.”

Na een dramatische eerste helft, waarin FC Twente en Willem II de toeschouwers een draak van een wedstrijd voorschotelde, ontvlamde het duel in de tweede helft. FC Twente nam tot twee keer de leiding, maar Willem II ging uiteindelijk in de koker voor de loting van de halve finale. ,,Het is een opluchting. Ook omdat we zo geen 120 minuten hoeven te spelen, want het is een drukke week.”

Tegen NAC begon de IJslander nog in de basiself van hoofdtrainer Adrie Koster. Dat werd geen onverdeeld succes. Als invaller mocht hij in de Grolsch Veste laten zien dat hij het wél kon. Met de winnende treffer tot gevolg. ,,Tegen NAC speelde ik niet mijn beste wedstrijd, dus ik ben blij dat ik zo het team heb kunnen helpen. Het voelde niet als revanche. Ik moet ervaring op doen en maak ook fouten. Ik ben jong. Nu is het vooral fijn om te scoren.”

Aan de trainer

Of de succesvolle invalbeurt resulteert in een nieuwe basisplaats, aankomend weekeinde, is Kristinsson nog niet mee bezig. ,,Het is aan de trainer. Ik doe gewoon mijn best. Hopelijk kan ik weer scoren.”

Dankzij een vlijmscherpe loopactie en dito kopbal trof de jonge aanvaller doel. Een moment waar hij veel met zijn voormalig leermeester Fran Sol op geoefend had. De Spanjaard vertrok vorige week naar de Oekraïne, maar het werk kwam plots tot uiting. ,,We trainden veel met Fran om naar de eerste paal te gaan. Mooi om nu zo te scoren. Ook nog met het hoofd. Ik praatte veel met hem. Vooral over mijn loopacties in het strafschopgebied.”

Willem II schaarde zich dankzij de treffer bij de laatste vier van het bekertoernooi. Dat het een zware kluif wordt om de trofee naar Tilburg te brengen, staat vast. Desondanks mag men nog altijd dromen. ,,Het zou geweldig voor de club zijn om naar de finale te gaan. Hopelijk winnen we die beker.”