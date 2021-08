Willem II-goudhaantje Saglam geniet van zijn goal, de punten en de lichtmasten: ‘Prachtige avond’

Willem II-cap­tain Pol Llonch: ‘Wij hielden goed stand toen Vitesse móést komen’

22 augustus Willem II-aanvoerder Pol Llonch begon zijn interview voor de camera van ESPN zondag na de zege op Vitesse in het Nederlands, maar moest soms toch nog even op het Engels teruggrijpen. ,,Dit was belangrijk voor ons. We showed teamspirit.”