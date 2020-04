Willem II grijpt Europees ticket: beloning voor een fraai seizoen

Voor de Utrechters zijn de druiven zuur, zeker als je nog eens terugkijkt naar zondag 16 februari. Het was de dag waarop de Utrechters in de gutsende regen tegen Willem II speelden. Aan de late gelijkmaker van Paul Gladon ging een overtreding op Utrechter Simon Gustafson vooraf.

Dat gebeurde voor de neus van trainer John van den Brom, die helemaal door het lint ging en scheidsrechter Simon Mulder uitschold. Hij ging ook tekeer tegen de vierde man en de video-scheidsrechter. De uitbarsting kwam Van den Brom op een schorsing te staan. Die zal nooit vermoed hebben dat mede door die beslissing FC Utrecht nu Europees voetbal misloopt.

Voor de vijfde keer

Willem II gaat dus volgens het besluit van de KNVB voor de vijfde keer in de historie Europa in. Dat gebruikelijke feestvreugde met huldiging op de Heuvel blijft echter achterwege. Er is ook weinig reden tot blijdschap, want het is nog onduidelijk welke haken en ogen er straks aan een eventueel Europees avontuur zullen kleven. Als er dan ook nog eens geen of weinig toeschouwers toegelaten kunnen worden is de glans er wel vanaf.

Gejuich in het Willem II-kamp.

Wat zeker is, is dat Willem II drie voorrondes moeten overleven om door te dringen tot de groepsfase van de Europa League. Dat is de consequentie nu de Tilburgse club als nummer vijf van het niet voltooide seizoen in de eredivisie is aangewezen.

Het is een kwalificatie die veel vraagtekens oproept. De loting staat voorlopig nog geagendeerd voor 19 juni in Lyon. 25 juli en 1 augustus zouden dan de speeldagen zijn voor de tweede voorronde van de Europa League. Een praktisch probleem is al dat er op Nederlandse bodem tot 1 september niet gevoetbald mag worden.

Nog maar de vraag

Het is ook nog maar de vraag of de UEFA de kwalificaties al wil laten beginnen voor het huidige seizoen in de Champions League en de Europa League zijn afgerond. De Europese voetbalbond onderzoekt nog steeds de mogelijkheden om beide competities te voltooien. Dat zou mogelijk eind augustus zijn beslag krijgen.

Ook is het nog maar de vraag op welke wijze de UEFA gaat pogen om het komende seizoen in Champions League en Europa League compacter te maken. Een mogelijkheid is om per voorronde maar een wedstrijd te spelen of - in plaats van groepswedstrijden - meteen te kiezen voor een knock-outformule. Door de druk van het uitgestelde EK moeten de Europese competities op tijd klaar zijn.