Willem II: groot alarm bij corners en vrije trappen Ajax

Bekerloting biedt Willem II veel perspectief

22 december Willem II zal niet ontevreden zijn met de loting voor de kwartfinale voor het bekertoernooi die een thuiswedstrijd tegen Roda JC opleverde. Dat duel wordt op 30 of 31 januari of 1 februari gespeeld. Omdat Feyenoord in de Kuip PSV treft is in een eventuele halve finale nog maar een club uit de traditionele top-drie over.