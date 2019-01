Willem II gunt een goede nachtrust aan de Costa del Sol

Het moet gezegd: Willem II heeft het weer uitstekend voor elkaar. De ploeg is neergestreken in het deel van Spanje dat naar de spits van de Tilburgers genoemd is, de Costa del Sol. Daar overstijgt het kwik in de middaguren de twintig graden.

Het Barcelo-hotel in de buitenwijk Guadalmina van Marbella is ook al een plaatje. Een schitterende hal met een enorme kroonluchter markeert heel wat moois. De prachtige tuin met het zwembad en allerlei aardige hoekjes ogen al even aanlokkelijk.

De dag van de aankomst van de Tilburgse club ging het hotel voor het eerst sinds een paar maanden weer open. Buiten de voetballers telde het hotel maar een handvol reguliere gasten en een verdwaalde fotograaf. Zondagavond stapten ook de voetballers van Jumilla het hotel binnen. Die spelen maandag een wedstrijd tegen de plaatselijke trots, Marbella.

‘Normale hotelgasten’

De ‘normale’ hotelgasten komen voornamelijk voor Real Club de Golf Guadalmina. Het hotel ligt namelijk tussen het groen van een aantal holes. Voetbal en golf gaan hand in hand in Zuid-Spanje, waar tal van clubs zich in Marbella en omgeving verzameld hebben. PEC Zwolle zit er, NEC legt er de laatste hand aan de voorbereiding op de tweede competitiehelft. En zo ook een groot aantal Duitse clubs. In deze winterse periode is het trainingskamp core business in de streek.

Willem II is in het Barcelo-hotel is de eerste uit een lange rij van clubs. In oktober waren er al geruchten dat de Tilburgse club er zijn intrek zou nemen. Elftalleider Jos van Nieuwstadt was er gesignaleerd. Veel later volgt dan de bevestiging.

Goede nachtrust