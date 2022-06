Willem II haalt ‘ontzettend gedreven’ linksback Lesquoy, oude bekende van technisch directeur Jacobs

Lesquoy speelde jarenlang voor Excelsior Virton in België, voordat hij in 2019 overstapte naar F91 Dudelange. Via die Luxemburgse club (waarmee hij in de Europa League-groepsfase onder meer tegen Sevilla speelde) maakte hij voorafgaand aan het seizoen 2020/21 de overstap naar Almere City FC. Daar was hij toen de eerste aanwinst van de nieuwe technisch manager Teun Jacobs, die inmiddels uiteraard de technisch directeur van Willem II is.

Destijds omschreef Jacobs hem als ‘een ontzettend gedreven, opkomende linksback met een heel goede voorzet’. Lesquoy (die eventueel ook in het centrum kan spelen) kwam uiteindelijk anderhalf jaar uit voor Almere City, in 40 duels was hij goed voor 4 assists. Afgelopen januari vertrok hij naar FC Ararat, de toenmalige koploper van Armenië. De club werd uiteindelijk tweede, Lesquoy stond slechts drie keer in de basis. Nu maakt hij dus de overstap naar Tilburg.

Met de komst van Lesquoy zou Willem II een broodnodige versterking op de linksbackpositie binnen hebben. De vaste keuze op die plek was afgelopen seizoen Derrick Köhn, in de drie competitieduels dat hij ontbrak, speelde Mats Köhlert op die plek. Laatstgenoemde gaat Willem II echter transfervrij verlaten, terwijl er voor Köhn interesse vanuit Duitsland sluimert. Het is dus niet ondenkbaar dat hij (ondanks zijn tot 2023 doorlopende contract) gaat vertrekken. Een paar andere spelers die als linksback zouden kunnen spelen (Miquel Nelom, Kilian Ludewig en Nikos Michelis) keren na de zomer sowieso niet terug in Tilburg.