Willem II haalt slechts zelden de volle buit tegen één club

Ndayishi­miye: ‘Bijna alles van Emmen was raak’

22 februari Mike Trésor Ndayishimiye had na de wedstrijd in Emmen (4-2 verlies) het gevoel dat er meer in had gezeten voor Willem II. ,,Maar bijna alle kansen van Emmen waren raak. En wij hadden ook onze kansen, maar die gingen er niet allemaal in.”