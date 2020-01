Willem II haalt weer Duitse jeugdinternational

Saglam is de tweede speler van VfL Bochum die de overstap naar Willem II maakt. Ook Vangelis Pavlidis kwam over van die club, maar werd ook verhuurd aan Borussia Dortmund II. De 21-jarige aanvallende middenvelder had nog een contract tot medio 2020 bij Bochum, waar hij dit seizoen niet in actie kwam. Vorig jaar speelde hij tien duels in de tweede Bundesliga en een wedstrijd in de DFB-pokal.