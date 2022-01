Willem II hakt knoop door: stadion inderdaad voor 1/3 gevuld voor kraker tegen RKC

‘Wat schort er aan de sociale normen bij Willem II? De vleierige vragenstel­ler vroeg niet eens waarop Grim dan doelde’

Wie stuit de tuimeling van Willem II? ,,We hebben spelers nodig die de sociale controle in de groep bewaken. Twee is te weinig in zo’n grote selectie”, zei Fred Grim, de coach van Willem II, deze week in een uurtje online-informatie voor de achterban.

22 januari