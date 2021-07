Willem II heeft geen moeite met Lierse en wint ook vijfde oefenduel

Delen per e-mail

Na zeges op de amateurtak van Willem II (20-0), RKDSV (11-0), Quick Boys (5-2) en Excelsior (2-0) volgde zaterdag de volgende krachtmeting. Tegen Lierse Kempenzonen (vorig seizoen als voorlaatste geëindigd op het tweede niveau van België) deden de Tilburgers het zonder middenvelders Pol Llonch en Driess Saddiki, die met lichte klachten aan de kant bleven. Zodoende begonnen Rick Zuijderwijk en Wesley Spieringhs achter Görkem Saglam, de nummer 10.

De eerste Tilburgse kans kwam via de linkerkant: Derrick Köhn gaf de bal laag voor op Elton Kabangu, die de bal geheel vrijstaand en van een paar meter afstand echter niet in het lege doel kreeg. Hij raakte ‘m helemaal verkeerd met links. De linksbuiten had vlak daarvoor ook niet gescoord, na een schitterende lange bal van centrumverdediger Emil Bergström. Aan de overkant moest Robbin Ruiter één keer ingrijpen: hij redde met zijn benen op een lage knal.

Vlak nadat Bergström de bal uit een vrije trap van Saglam over had gekopt, werd het tien minuten voor de pauze toch 1-0. Mats Köhlert verdiende een penalty na een goede actie, het buitenkansje werd met een knal door het midden benut door Otschi Wriedt. Direct na rust viel ook de 2-0: dit keer was het rechtsback Leeroy Owusu met een strakke voorzet op de vrijstaande Kabangu, die dit keer wél scoorde van dichtbij.

Het werd uiteindelijk 4-1. Nadat de ingevallen nieuwkomer Max Svensson twee keer dicht bij een goal was geweest (schot voorlangs en schot gepakt) maakte Wriedt er 3-0 van, uit een gevoelig passje van Derrick Köhn. Nadat invaller John Yeboah de 4-0 binnenschoot, redde Jens Naessens namens de Belgen de eer. Hij schoot een strafschop binnen, die wat onhandig werd weggegeven door Dylan Ryan, de Australische centrumverdediger die er eerder op de dag een concurrent bij had gekregen in de persoon van Ulrik Jenssen.

Opstelling Willem II: Ruiter; Owusu, Bergström, Heerkens (73. Michelis), Köhn (73. Ryan); Zuijderwijk (45. Svensson), Saglam, Spieringhs (82. Van der Sande); Köhlert (63. Yeboah), Wriedt (63. Nunnely), Kabangu.