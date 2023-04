Willem II heeft geen moeite met TOP Oss in aanloop naar uitspeelkwartier tegen NAC

Willem II schoot, nadat er een minuut stilte in acht was genomen voor de overleden oud-Willem II-speler Nico van Elderen, uit de startblokken. Al na 31 seconden had Elton Kabangu moeten scoren op aangeven van Jizz Hornkamp, maar hij schoof de bal vrijstaand vanaf zo’n tien meter naast het Osse doel.

Al snel kreeg Kabangu de kans om zich te revancheren. Een minuut na zijn misser werd hij diepgestuurd door Thijs Oosting. Na een korte combinatie met Jizz Hornkamp (die randje buitenspel stond) passeerde hij keeper Jansen en schoof de 1-0 binnen.

Willem II probeerde direct de marge te vergroten, maar met kunst en vliegwerk bleef TOP een snelle tweede tegentreffer bespaard. Willem II scoorde in het eerste halfuur nog wel twee keer, maar de treffers van Kabangu en Oosting werden afgekeurd wegens buitenspel.

Intussen was TOP wel iets beter in de wedstrijd gekomen en had het via een paar schoten van Tilburger Justin Mathieu ook wat in aanvallend opzicht gedaan, maar Willem II-keeper Joshua Smits hoefde zich niet in te spannen.

Kort voor rust lukte het de thuisploeg de marge te vergroten. En hoe! Na een voorzet en een kopduel tussen spelers van beide clubs belandde de bal net achter Jizz Hornkamp die met een omhaal loeihard en prachtig voor 2-0 zorgde.

Volledig scherm Hornkamp heeft zojuist zijn wereldgoal gemaakt. © Pro Shots / Toin Damen

Wissels

In het eerste kwartier van de tweede helft deed TOP verwoede pogingen om terug in de wedstrijd te komen, maar echt gevaarlijk werden de Ossenaren niet. Na ruim een uur spelen voerde Willem II-trainer Reinier Robbemond twee wissels door: Ringo Meerveld en Jizz Hornkamp te vervangen door Pol Llonch en Michael de Leeuw. Die laatste was vrijwel direct trefzeker nadat hij op fraai aangeven van Kabangu de hoek kon uitzoeken: 3-0.

Kay Tejan liet vervolgens twee kansen onbenut om te scoren voor TOP (een keer redde doelman Smits fraai), waarna Willem II’s rechtsback Leeroy Owusu in de 80ste minuut de 4-0 achter TOP-keeper Jansen knalde.

Jeremy Bokila verving Elton Kabangu en ook Dani Mathieu kwam kort voor tijd nog in het veld (voor Oosting), zodat hij nog even samen met zijn broer Justin op het veld stond. Aan de stand veranderde niets meer.

Willem II: Smits; Owusu, Schouten, Verreth, Dammers (81. Van Berkel), Woudenberg; Bosch, Oosting (85. Mathieu), Meerveld (62. Llonch); Kabangu (81. Bokila), Hornkamp (62. De Leeuw) .

TOP Oss: Jansen; David, Piqué, Van Eijma (85. Hilderink), Van der Sluijs; Gündüz (81. Mukeh), Mathieu Van Leeuwen (81. Allemeersch); Van Hoeven (81. Lake), Margaritha, Tejan.

