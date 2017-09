Willem II heeft geheimen voor ADO Den Haag

Van de Looi zit er - zo vertelde hij vrijdag - ook niet op te wachten dat de buitenwacht al voor een wedstrijd uitgebreid begint te discussiëren over waarom een speler al dan geen basisplaats lijkt te gaan krijgen. ,,En als media daar opduiken dan kan dat ook weer invloed hebben op het groepsproces."

Spelers bij

Van de Looi wil nog altijd geen voorspellingen doen over hoe Willem II gaat eindigen dit seizoen in de eredivisie. ,,Laat me eerst maar eens een paar weken met deze groep werken", zei hij, verwijzend naar het feit dat hij er onlangs nog enkele spelers bij kreeg: Ben Rienstra, Mo El Hankouri, Jop van der Linden en Etien Velikonja.