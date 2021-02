Willem II heeft keeper Muric in het vizier

De Tilburgse club is op zoek naar een doelman omdat Robbin Ruiter wel eens langdurig in de lappenmand kan blijven. Momenteel staat Jorn Brondeel onder de lat. Hij deed het de afgelopen wedstrijden (tegen Ajax en Emmen) prima.

In 2018 is Muric door City uitgeleend aan NAC Breda, waar hij slechts één wedstrijd keepte. Toen werd hij door Manchester City teruggeroepen, omdat een andere doelman van de club (Claudio Bravo) zwaar geblesseerd was geraakt. Daarna werd Muric periodes uitgeleend aan Nottingham Forest en Girona. Bij geen van die clubs verwierf hij een basisplaats.

Carabao Cup

In 2020 stond de Kosovaar bij Manchester City onder de lat bij alle wedstrijden in de Carabao Cup (League Cup), tot aan de (gewonnen) finale. Hij speelde een belangrijke rol tijdens de penaltyserie die nodig was om bij Leicester City te winnen in de kwartfinale.