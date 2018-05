Willem II heeft met Dries Saddiki eerste aanwinst binnen

Saddiki kwam relatief pas laat in het betaald voetbal terecht. Hij verruilde in 2014 SC Irene voor Fortuna Sittard. In het seizoen 2014-2015 debuteerde hij op de laatste speeldag in de A-ploeg. Het seizoen daarop volgde zijn doorbraak. Op 16 september 2016 maakte hij tegen Cambuur zijn eerste doelpunt in de eerste divisie.