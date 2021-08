Willem II heeft moeite met zwak PEC, maar wint wel

Willem II was zaterdagavond in eigen huis beter dan PEC Zwolle, maar de Tilburgers hadden moeite om dat in de score uit te drukken. Een treffer van Görkem Saglam vlak na rust bezorgde de thuisploeg de drie punten.

In de vierde minuut had het al raak kunnen zijn voor Willem II, toen Ché Nunnely er vandoor ging op de rchterflank en een lage voorzet gaf; spits Kwasi Wriedt kon er bij de eerste paal net niet de goede richting aan geven. Nadat PEC de eerste Tilburgse storm overleefd had, kroop het uit z’n schulp. Na ruim 20 minuten kon Slobodan Tedic vrijstaand inkoppen na een strakke voorzet van de rechterflank. Hij mikte echter net naast het doel. Daar kwam Willem II goed weg.

In de 33ste minuut was er pas weer een grote kans voor Willem II. Uit stand gaf Leeroy Owusu met zijn linkervoet een voorzet op Kwasi Wriedt, die maar net naast kopte. Halverwege zag Willem II-trainer Fred Grim nog geen reden om wijzigingen aan te brengen in zijn ploeg, die na de hervatting opnieuw naarstig de weg naar het doel van oud-Willem II-keeper Kostas Lamprou zocht. En nu was het wel raak bij de eerste kans. Köhlert en Köhn zetten een aanval op over de linkerflank; de lage voorzet werd door Görken Saglam droog binnengeknald: 1-0.

PEC toonde zich nog allerminst geknakt en ging op zoek naar de gelijkmaker, maar grote kansen bleven lang uit. Grim bracht in de 72ste minuut twee verse krachten. Max Svensson en Elton Kabangu kwamen in het veld voor Saglam en Nunnely. Met nog tien minuten te spelen moest Driess Saddiki met een lichte blessure naar de kant en mocht de van FC Twente gehuurde Godfried Roemeratoe zijn debuut maken. En in de ultieme slotfase kwamen ook de twee jeugdproducten van Willem II, Wesley Spieringhs en Rick Zuijderwijk, nog even in het veld.

Aan de score veranderde niets meer en dat vond Willem II uiteraard prima. Na de stuntzege op Vitesse vorige week werd het puntenaantal dus verdubbeld en gaan de Tilburgers met een goed gevoel de interlandbreak in.

Willem II: Wellenreuther; Owusu, Heerkens, Jenssen, Köhn; Llonch, Saglam (72. Svensson), Saddiki (81. Roemeratoe); Nunnely (72. Kabangu), Wriedt (87. Spieringhs), Köhlert (87. Zuijderwijk).

