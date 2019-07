Willem II heeft nog geen duidelijkheid over João Queirós

Peters blij met tropenroos­ter bij Willem II: ‘Extreme hitte niet als vervelend ervaren’

26 juli Het invoeren van een tropenrooster zorgde ervoor dat Willem II toch terug kon kijken op een normale trainingsweek. ,,Die extreme hitte heb ik niet als vervelend ervaren”, zegt aanvoerder Jordens Peters. ,,Het is een goed besluit geweest om om kwart over negen met de trainingen te beginnen. Als je van het veld stapte was het knap warm.”