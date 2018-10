Willem II heeft nog weinig lol beleefd aan de VAR

Vooral de grotere clubs zullen de invoering van de VAR toejuichen. Zij zijn normaal gesproken vaker in de aanval dan de tegenstander. Als de scheidsrechter op het veld dus iets over het hoofd ziet en de VAR grijpt in vanuit Zeist, dan levert dat vaak een strafschop of een rode kaart voor een speler van de verdedigende ploeg op. Hoewel Willem II dit seizoen ook nadrukkelijk de aanval zoekt, heeft het nog niet van dat ‘VAR-voordeel’ geprofiteerd. Van de vijf keer dat de VAR ingreep in een van de acht competitieduels van Willem II, was dat vier keer in het nadeel van de Tilburgers.