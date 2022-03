‘Willem II heeft nu stunts nodig; Hofland kan daar voor zorgen’

Kevin Hofland staat vanochtend voor het eerst voor de groep in Tilburg en wordt daarna officieel gepresenteerd in het Koning Willem II stadion. De 42-jarige Limburger ontmoet met Driess Saddiki en Wessel Dammers twee oude bekenden, die bij Fortuna Sittard voetbalden toen Hofland daar trainer was. Ook Tilburger Lars Hutten speelde in dat team. ,,We waren op weg naar promotie in de eerste divisie met Sunday Oliseh als trainer, toen we opeens vier keer achter elkaar verloren. Onder meer daarom kwam er toen die trainerswissel. Omdat Hofland zijn trainersdiploma nog niet had, kwam Claudio Braga mee. Maar het was duidelijk wie er aan de touwtjes trok.”