Willem II heeft onvoldoende power om achterstand recht te breien in Almere

Willem II is de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie zondagmiddag begonnen met een nederlaag bij Almere City. Een treffer van Jeredy Hilterman leverde de thuisploeg drie punten op.

Reinier Robbemond stuurde zijn ploeg in dezefde opstelling het veld op als vorige week tegen Roda JC, toen met 1-0 werd gewonnen. De Tilburgers kenden opnieuw een goede start, alleen resulteerde dat dit keer niet in een snelle treffer. In de derde minuut had Elton Kabangu al kunnen scoren na een steekballetje van RIngo Meerveld, maar hij schoot op de keeper. In de achtste minuut kreeg Kabangu een nóg grotere kans, maar hij schoot niet overtuigend genoeg in.

Initiatief

Almere City nam het initiatief langzaam maar zeker over en wist wél te scoren. Jeredy Hilterman - die twee jaar in het tweede team speelde in het verleden - kreeg iets te veel ruimte van Willem II-verdediger Erik Schouten en prikte de bal tussen diens benen door in het doel: 1-0.

Scheidsrechter Ruperti verzuimde vervolgens Willem II een penalty te geven toen Max Svensson werd getorpedeerd in het strasfschopgebied van Almere City na een goede voorzet van Michael de Leeuw.

Wissels

Willem II begon ongewijzigd aan de tweede helft. Maar toen er na een uur spelen nog niet gescoord was, voerde Robbemond twee wissels door: Jeremy Bokila en Dani Mathieu kwamen voor Elton Kabangu en Jesse Bosch. Even later moesten Svensson en De Leeuw plaats maken voor Pol Llonch en Jizz Hornkamp. Veel kansen leverde het niet op. In de 82ste minuut mocht Mathieu vrij aanleggen van zestien meter, maar hij miste het doel.

In de absolute slotfase kwam aanvaller Joeri Schroijen nog in het veld voor verdediger Erik Schouten, in een alles-of-niets-poging om nog een punt over te houden aan dit duel. Dat lukte niet.

