Willem II heeft tegen De Graafschap aanvoerder Peters weer terug

Willem II kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap gewoon een beroep doen op Jordens Peters. Dat is prettig nu de verdedigers Freek Heerkens en Thomas Meissner geschorst zijn en het meespelen van Fernando Lewis onzeker is.

Willem II mist dus twee centrale verdedigers. Peters, die in Heerenveen ontbrak, keert echter terug. De Maaskanter haakte af voor het uitduel met de Friezen omdat hij na de dubbelslag in competitie en beker met AZ irritatie voelde aan zijn knie met het beschadigde kraakbeen. De kniekwetsuur hield hem bijna een jaar van de velden.

,,In samenspraak met de medische staf is besproken even rust te nemen”, reageerde Peters maandag. ,,We moeten ervoor waken dat ik weer in dezelfde cyclus terecht kom als anderhalf jaar geleden. Ik voelde in de verlenging van het bekerduel afgelopen donderdag wat irritatie. Dat vertelde ik de volgende ochtend. Dan praat je er met mensen binnen de club over en komt eruit dat je beter niet kunt spelen.”

Carnavalsgedruis

Het carnavalsgedruis liet de aanvoerder van Willem II aan zich voorbij gaan. Hij gunde zijn knie echt rust. Woensdag zal hij de trainingsarbeid weer oppakken. Dan begint de echte voorbereiding naar de wedstrijd tegen De Graafschap (aftrap 20.45 uur). Dinsdag geniet de selectie van de Tilburgse club van een vrije dag.

Mogelijk vormt Peters zaterdag een centrum met Victor van den Bogert. De Bredanaar maakte tegen Heerenveen (4-2 nederlaag) zijn debuut in de eredivisie. ,,Dat is heel lastig in een team dat de twee duels met AZ (competitie en beker, red.) behoorlijk in de benen voelde”, gaf Peters geen waardeoordeel over het spel van de jonge verdediger (19).

Schorsing Meissner

Meissner kreeg maandag een strafvoorstel van de aanklager van de KNVB. Die wilde de verdediger drie duels schorsen, waarvan een voorwaardelijk, voor zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Heerenveen. Willem II gaat niet in beroep. De Duitse verdediger kreeg rood voor een tackle van achteren op de benen van Sam Lammers.

Het rood voor Meissner had meer gevolgen. Hersteltrainer Henry van Amelsfort gaf zijn Broekhovense visie op het voorval. Dat werd door de scheidsrechter niet op prijs gesteld. Het was de tweede keer in zijn loopbaan van meer dan 25 jaar bij Willem II dat de ‘cultuurbewaker’ van de club naar de tribune verwezen werd. Eerder gebeurde dat in 2015 bij een 3-0 zege op Cambuur.