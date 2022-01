Willem II heeft verdediger Wessel Dammers officieel binnen: ‘Ik loop niet weg voor een leidinggevende rol’

De interesse van de Tricolores in Dammers was niet nieuw. Afgelopen zomer was de jeugdexponent van Feyenoord ook al in beeld, maar toen kwam het niet van een overstap. Hij was dit seizoen vervolgens regelmatig basisspeler bij FC Groningen, maar nu hij niet langer verzekerd is van een basisplaats, was het voor Willem II een goed moment om nog een poging te wagen. Die is wel succesvol gebleken.

,,Bij FC Groningen had ik het gevoel minder perspectief op speeltijd te krijgen. Daarom kies ik er bewust voor om tijdens het seizoen een overstap te maken. Ik vind Willem II een club met een mooie uitstraling en supporters die het verschil écht maken”, zo meldt Dammers via de officiële kanalen. ,,Ik loop niet weg voor een leidinggevende rol. Samen met enkele andere jongens het team op sleeptouw nemen is iets dat goed bij me past.”

Van spits naar verdediger

Dammers komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij voornamelijk als spits speelde. Hij werd echter omgeturnd tot centrumverdediger, in die hoedanigheid debuteerde hij ook in het eerste elftal van de Rotterdammers. Hij brak er echter nooit door en vertrok voor het seizoen 2015/16 op huurbasis naar SC Cambuur, waarmee hij op het hoogste niveau actief was en uiteindelijk degradeerde.

Met zijn nieuwe club Fortuna Sittard promoveerde hij een jaar later juist naar de eredivisie, hij werd benoemd tot aanvoerder van de promovendus, maar scheurde in januari 2019 zijn kruisband af. In november van dat jaar keerde hij terug, waarna hij in de zomer van 2020 overstapte naar FC Groningen.

Daar speelde hij de afgelopen anderhalf seizoen, nu maakt hij de overstap naar Willem II. In Tilburg moet hij de wankele defensie stabieler maken. De nieuwkomers Ulrik Jenssen en Emil Bergström voldoen niet bepaald, Nikos Michelis is nog erg jong, terwijl Freek Heerkens pas net weer terug is na een zware blessure. Eerder bleken Melle Meulensteen (RKC Waalwijk) en Rick van Drongelen (Union Berlin) niet haalbaar.