Willem II-held van de avond Mats Köhlert: ‘Ze vlogen er aardig in, ja’

Met zijn twee doelpunten was hij bepalend in het spannende duel. Vooral de manier waarop de goals werden gemaakt, sprak tot de verbeelding. ,,Ze vlogen er aardig in, ja”, zei Köhlert na afloop. ,,Bij het eerste doelpunt lag de bal tussen mijn benen in. Ik koos er voor om met mijn sterkere linkerbeen te schieten, ook al moest dat dan met de buitenkant. En bij die tweede dacht ik gewoon: hard schieten.”

In de slotfase kreeg hij een publiekswissel. Maar Köhlert was ook behoorlijk moe. ,,Ik moest ook veel meeverdedigen, omdat hun vleugelverdedigers vaak mee naar voren trekken. Het was goed dat McGarry in de slotfase nog wat power kon brengen die ik niet meer in me had.”