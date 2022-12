Willem II herpakt zich en knokt zich naar winst bij De Graafschap

Het jaar 2022 had weinig goeds in petto voor Willem II, maar de Tricolores sloten het jaar wel af met een overwinning. Op bezoek bij De Graafschap werd het vrijdagavond 0-3.

Na de beschamende thuisnederlaag tegen NAC was Willem II belust op revanche. Zonder treainer Kevin Hofland nochtans, want die werd maandag ontslagen. In de vierde minuut had scheidsrechter Nagtegaal de fluit al in zijn mond om te fluiten voor eens penalty voor Willem II na een val van Michael de Leeuw, maar de arbiter besloot toch zijn adem in te houden.

De wedstrijd was bijna een kwartier op weg toen Elton Kabangu de bezoekers op voorsprong had moeten zetten. Hij ontfutselde een verdediger van de thuisploeg de bal en kon alleen op doelman Jurjus af. De keeper kon met een voetreflex voorkomen dat de inzet doel trof.

Kopgoal Kabangu

Maar bij de volgende kans van Willem II én Kabangu was het wel raak. Leeroy Owusu krulde de bal uit een vrije trap op het hoofd van Kabangu, die fraai raak kopte: 0-1. Dat hij daarbij nipt buitenspel stond was de grensrechter ontgaan en een VAR is er niet in de Keuken Kampioen Divisie. In de slotfase van de eerste helft was Ringo Meerveld dicht bij de 0-2, maar zijn krulschot belandde net aan de verkeerde kant van de paal.

Volledig scherm Kabangu scoort voor Willem II © Pro Shots / Toin Damen

Direct na rust werd de ploeg van interim-trainer Reinier Robbemond in de verdediging gedwongen door De Graafschap, dat nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker. Het offensief van de thuisploeg hield lang aan; Willem II slaagde er niet meer in de bal langer dan een paar tellen achtereen in de ploeg te houden.

Robbemond besloot na ruim een uur spelen te wisselen. Daniel Crowley verving Michael de Leeuw. Het spelbeeld veranderde er niet door. Een kwartier voor tijd bracht Robbemond nog meer vers bloed voorin: Bokila en Kabangu werden vervangen door Jizz Hornkamp en Max Svensson.

Serieuze aanval pas laat in tweede bedrijf

Direct daarna volgde de eerste serieuze aanval van de Tilburgers in de tweede helft en meteen was het raak. Svensson werd diep gestuurd, knalde de bal op de binnenkant paal en zag tot zijn vreugde dat De Graafschap-verdediger Rio Hillen ‘m vervolgens ongewild in eigen doel schoot: 0-2. Daarmee was de hoop voor De Graafschap vervolgen en kon Willem II het duel rustig naar het laatste fluitsignaal spelen. Svensson maakte er in de absolute slotfase zelfs nog 0-3 van, waarmee Willem II 2022 in ieder geval winnend afsluit.

Debutant

Nog dieper in de blessuretijd nog een mooi moment voor Niels van Berkel. Interim-trainer Robbemond gunde het jonge talent nog zijn debuut voor Willem II, hij viel in voor Lucas Woudenberg.

