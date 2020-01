Willem II: het succes van een topfitte groep

Willem II in het spoor van 007 en Fulgencio Batista

9 januari Willem II bevindt zich in Spanje niet in Marbella zelf, maar in Guadalmina, genoemd naar de gelijknamige rivier. Die is 28 kilometer kort en was vroeger van belang om de watermolens te laten draaien. De Tilburgse club zit in het Barcelo hotel in Guadalmina Alto (hoog).