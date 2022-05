Willem II hoeft ondanks degradatie niet te saneren: ‘We kunnen de hele organisatie aan boord houden’

Van feestjaar tot rampjubile­um: uitgere­kend de spetteren­de seizoen­start heeft Willem II genekt

Wat een feestelijk jubileumjaar had moeten worden, werd een van de dieptepunten uit de clubgeschiedenis. Het 125-jarige Willem II is gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie, na een seizoen waarin er op meerdere vlakken vooral veel is afgewacht. Gek genoeg is juist de geweldige seizoenstart de Tilburgers fataal geworden.

17 mei