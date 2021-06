Willem II hoopt Dammers los te kunnen weken bij FC Groningen

De rechtspoot debuteerde in 2014 bij Feyenoord in het eerste team in een Europa League-wedstrijd tegen Standard Luik. Opvallend was dat hij als centrale verdediger werd opgesteld, terwijl hij in de jeugdopleiding van de Rotterdamse club altijd als spits had gefungeerd. Sindsdien gaat Dammers door het leven als verdediger.

Europa League

Verder dan twee wedstrijden in de Europa League kwam Dammers niet bij Feyenoord, dat hem in de zomer van 2015 voor een jaar verhuurde aan Cambuur. Daarna volgde een seizoen zonder eredivisieminuten voor Dammers, die vervolgens een contract tekende bij Fortuna Sittard. In zijn tweede seizoen werd hij daar aanvoerder. In januari 2019 scheurde hij een kruisband af en pas tien maanden later maakte hij zijn rentree.

Basisplaats kwijt

Toen hij zijn driejarige contract bij Fortuna had uitgediend, maakte Dammers in de zomer van 2020 transfervrij de overstap naar FC Groningen. Daar kreeg hij een basisplaats, die hij na negen competitieduels kwijtraakte. Maar aan het eind van het seizoen mocht hij nog wel drie keer opdraven in de basis. Dammers heeft bij FC Groningen een contract tot medio 2023.

Van der Werff

De belangstelling van Willem II in de 22-jarige Jasper van der Werff is doodgebloed vanwege de financiële eisen van de in Zwitserland geboren centrumverdediger met Nederlands paspoort. Hij is transfervrij na een dienstverband bij Red Bull Salzburg, dat hem de afgelopen twee seizoenen verhuurde aan FC Basel.