Willem II houdt begroting tegen het licht

Willem II gaat de komende maanden bekijken of het met de begroting verantwoorde risico’s kan nemen nu de club over een eigen vermogen van miljoenen beschikt en flink wat kapitaal op het veld heeft staan.

Willem II gaat in het voorjaar de manier van begroten tegen het licht houden. Die is nog gebaseerd op de penibele situatie van een jaar of tien geleden. De Tilburgse club was net ternauwernood aan een faillissement ontsnapt. Dat leidde tot een begroting waarin bijvoorbeeld geen inkomsten uit beker- of Europees voetbal of inkomsten uit transfers waren opgenomen.

Daar is sindsdien niet meer van afgeweken terwijl bijna alle clubs in de eredivisie wel anticiperen op zulke incidentele inkomsten. Willem II beschikt met 12,5 miljoen euro over de twaalfde begroting en hoort tot het kleine groepje clubs op het hoogste niveau dat jaarlijks een exploitatiewinst boekte.

Voorzichtige manier van begroten loslaten

Algemeen directeur Martin van Geel, inmiddels ruim een half jaar in dienst van de club, wil intern bespreekbaar maken of Willem II die uiterst voorzichtige manier van begroten niet wat los moet laten. ,,Het is tijd om eens uitvoerig te bespreken hoe we als club in de toekomst willen acteren”, zegt Van Geel.

Quote Een eventuele wijziging in de manier van begroten moet in het belang zijn van Willem II. Martin van Geel

,,We staan er anders voor dan een aantal jaar geleden”, doelt hij op het eigen vermogen van negen miljoen euro van de club en de liquiditeitspositie die op orde is. Bovendien staat er bij Willem II behoorlijk wat kapitaal op het veld. ,,Een eventuele wijziging in de manier van begroten moet in het belang zijn van Willem II.”

Van Geel drukt toch al behoorlijk zijn stempel op het financiële beleid bij Willem II. Zo zette hij de plannen tot aankoop van stadion, dat nog eigendom is van de gemeente, on hold. Met de aankoop van het stadion en het achterstallige onderhoud zou een bedrag van meer dan tien miljoen euro gemoeid zijn. Dat vindt Van Geel niet verantwoord op een begroting van 12,5 miljoen euro.

Stabiele eredivisieclub

Het opkrikken van die begroting is de komende jaren het belangrijkste doel. Van Geel wil met de club zo snel mogelijk naar een begroting van minimaal 15 miljoen euro, zodat de club een stabiele eredivisieclub kan worden. Een paar weken geleden deed hij al een beroep op het Tilburgse bedrijfsleven om massaal achter de club te gaan staan. .

Met het huidige beleid is Willem II nog steeds binnen de gemaakte financiële afspraken gebleven. Door de verkoop van onder meer Fran Sol vorige winter beschikte de club over een transferpotje.