Willem II houdt slechts punt over aan tumultueus duel

Effectief Willem II heeft TOP Oss al snel op de knieën

Willem II, dat dit seizoen tot dusverre moeizaam scoorde, wist vrijdagavond in Oss het net wél vaak te vinden. En snel. Na 25 minuten keek TOP Oss in eigen stadion al tegen een 0-3 achterstand aan. Daarmee was het duel gespeeld, al deed de thuisploeg in de slotfase nog iets terug (1-3).

23 september