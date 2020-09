Willem II huurt aanvaller van NEC

Willem II heeft ook een optie tot koop bedongen. Romeny, 20 jaar, is een 1.88-meter lange aanvaller die is geboren in Nijmegen. Vorig seizoen speelde hij 28 wedstrijden in de hoofdmacht van de Nijmeense eerstedivisieclub, waarin hij acht keer wist te scoren. In het huidige seizoen stond hij in alle vijf de competitiewedstrijden van NEC in de basis, maar slaagde hij er nog niet in om een doelpunt te maken.