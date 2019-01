Willem II huurt Griekse aanvaller Vrousai voor anderhalf seizoen en bedingt optie tot koop

Vrousai is niet de opvolger van de vertrokken topschutter Fran Sol. De Spanjaard vertrok deze week voor een miljoenbedrag naar Dinamo Kiev. Naar zijn vervanger is Willem II nog op zoek. De nieuwe Griekse kracht moet gezien worden als opvolger van landgenoot Dimitris Kolovos. Kolovos ruilde Tilburg onlangs in voor Cyprus.

De jonge beloftevolle buitenspeler, die ook achter de spits uit de voeten kan, kwam dit seizoen in zes officiële duels voor Olympiakos in actie. Drie keer in het bekertoernooi, één keer in de competitie en twee keer in de Europa League.