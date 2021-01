Willem II huurt Lindon Selahi van FC Twente

VIDEO Driess Saddiki: ‘Kwaliteit telt nu niet meer, het komt aan op mentali­teit’

13 januari In het groepsgesprek dat spelers en stafleden van Willem II maandag hadden na de dreun in Venlo, is volgens Driess Saddiki duidelijk geworden dat kwaliteit nu even niet meer telt. ,,Mentaliteit. Daar gaat het om in deze fase”, aldus de middenvelder.