Willem II in beker naar Den Haag of Doorwerth

Willem II moet het de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker opnemen tegen de winnaar van Quick - Duno. De wedstrijd in de ronde, waaraan de clubs die actief zijn in het Europese voetbal nog niet meedoen, wordt op 29, 30 of 31 oktober gespeeld. De tegenstander van Willem II is eind september bekend.

Willem II lootte aanvankelijk een thuiswedstrijd, maar amateursclub hebben in de eerste ronde nog het thuisvoordeel. Quick is een wat sjiekere Haagse vereniging, waar behalve voetbal ook cricket gespeeld wordt. De bewoners van sportpark Nieuw Hanenburg komen uit in de derde divisie.