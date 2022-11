Willem II in Brunssum: Hofland senior kijkt toe terwijl de Tricolores-vlaggen wapperen

Willem II is nu baas in eigen huis: ‘Het is heel belangrijk dat de sfeer in het stadion behouden blijft’

TILBURG - ‘Home. Our home.’ Met deze drie woorden maakte voetbalclub Willem II vrijdag aan de supporters wereldkundig dat ze eigenaar is geworden van het stadion. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. ,,Dit is een historisch moment.”

