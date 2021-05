Willem II in eigen huis kansloos ten onder tegen PSV

Willem II is er niet in geslaagd één (of drie) stuntpunt(en) te pakken in de thuiswedstrijd tegen PSV. De Brabantse derby eindigde in 0-2 en daar hoefde de ploeg uit Eindhoven niet diep voor te gaan. Twee opzichtige fouten van Willem II’ers werden de thuisploeg fataal.

Willem II wist bij aanvang van de late zondagwedstrijd dat FC Emmen ruim had verloren en dat ADO Den Haag had gewonnen. Maar de gewijzigde tactiek (5-3-2) zou trainer Zeljko Petrovic ook bij andere uitslagen hebben gehanteerd: drie centrale verdedigers in plaats van twee. Met Freek Heerkens en Jordens Peters met Sven van Beek als defensief blok voor doelman Aro Muric. Sebastian Holmén ontbrak vanwege een schorsing.

Binnen de minuut kreeg Willem II z’n eerste kans. Vleugelverdediger Derrick Köhn stoomde op langs de linkerflank en leverde een scherpe voorzet af, waar Ché Nunnely net niet bij kon. Vervolgens pakte PSV het initiatief en loerde Willem II op counterkansen.

Snelle counter

Keeper Aro Muric toonde zich met twee goede reddingen van waarde, maar in de 27ste minuut werd een fout van Freek Heerkens de thuisploeg fataal. De verdediger wilde de bal terugspelen, maar had daar iets te veel tijd voor nodig, zodat PSV-aanvaller Yorbe Vertessen de bal kon veroveren. Met een snelle counter sloegen de bezoekers vervolgens toe, met Donyell Malen als eindstation: 0-1.

PSV probeerde voor rust een beslissende kloof te slaan en drong aan. Noni Manueke was na een goede rush dicht bij de 0-2, maar Aro Muric kon diens inzet nog net over de lat werken. Even later kopte Malen de bal in kansrijke positie maar net naast. Zodat het bij een nipte Eindhovense voorsprong bleef halverwege.

Volledig scherm © ANP

Wat moest Willem II doen na een eerste helft waarin het 24 procent balbezit had en nul doelpogingen had kunnen doen? Aanvallender gaan voetballen in de hoop de gelijkmaker te kunnen forceren? Of op dezelfde voet doorgaan om de schade (qua doelsaldo) te beperken? Willem II-trainer Zeljko Petrovic koos in eerste instantie voor de tweede optie.

Zonder succes. Zes minuten na rust was het 0-2 in Tilburg. Na een vrije trap van PSV werkte Derrick Köhn de bal per ongeluk in eigen doel. Als Willem II al balbezit had, dan ging het daar slordig mee om, zodat een terugkeer in de de wedstrijd er nooit echt in zat.

Extra aanvaller

Muric voorkwam de 0-3 van Malen door een snoeihard schot met zijn hoofd te stoppen. Na 68 minuten waren er drie wissels bij Willem II: Lindon Selahi, Otschi Wriedt en Sebastian Köhlert kwamen in het veld voor Driess Saddiki, Ché Nunnely en Freek Heerkens. Na plussen en minnen zorgde dat voor een aanvaller extra, een verdediger minder bij de thuisploeg.

Na een goede lage voorzet vanaf links van Köhn kwam zijn maatje Wriedt net te kort om de 1-2 binnen te glijden. Meer munitie had Willem II niet in huis. In de 86ste minuut kwam dan toch nog de wissel van Pol Llonch (Wesley Spieringhs verving hem). Het enige lichtpuntje voor de ploeg van Petrovic is dat het doelsaldo ten opzichte van concurrent Emmen na dit weekend +2 is geworden doordat de Emmenaren met 0-4 onderuit gingen tegen FC Groningen.