Willem II in extremis pijnlijk onderuit op bezoek bij FC Eindhoven

Willem II greep - voorzichtig - het initiatief in Eindhoven tegen de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie van vorig seizoen. In de veertiende minuut leken de bezoekers op weg naar de 0-1, toen Daniel Crowley en Jizz Hornkamp richting de keeper van FC Eindhoven konden opstomen. Crowley ging voor eigen succes, maar zag zijn inzet gekeerd door Nigel Bertrams.

Blunderende defensie

Een kleine tien minuten later kregen de Tilburgers daar keihard de rekening voor gepresenteerd. Bij de eerste kans van de thuisploeg was het wel meteen raak. En daarbij werd FC Eindhoven nog een handje geholpen door de blunderende Willem II-defensie. Freek Heerkens raakt de bal verkeerd toen hij ‘m wilde wegschieten, keeper Joshua Smits reageerde niet goed genoeg, waarna de meegelopen Evan Rottier het cadeautje uitpakte: 1-0.

Net als vorige week tegen Jong PSV moest Willem II ook nu in de achtervolging. En nu op kunstgras, in de hitte. Het lukte in het restant van de eerste helft niet om de thuisclub met de rug tegen de muur te zetten, FC Eindhoven haalde zonder veel moeite de rust met een voorsprong.

Volledig scherm Rottier scoorde de 1-0 © Pro Shots / Johan Manders

Jizz Hornkamp en Matthias Verreth bleven in de kleedkamer achter; zij werden vervangen door Jesse Bosch en Jeremy Bokila. De lange spits kreeg al snel een kans, maar schoot over. Het volgende wapenfeit was een stiftje van Daniel Crowley, maar dat miste vaart en hoogte. Af en toe kwam FC Eindhoven er gevaarlijk uit. Zo had oud-Willem II’er Jasper Dahlhaus bijna de 2-0 op zijn schoen, maar met een goede reflex voorkwam doelman Smits dat.

Debuut De Leeuw

Zou Michael de Leeuw dan misschien voor de ommekeer kunnen zorgen? De pas deze week ingelijfde aanvaller kwam na 70 minuten spelen in het veld voor Max Svensson. Niet hij, maar de niet best spelende Daniel Crowley was direct daarna het goudhaantje bij de Tilburgers. De Engelsman zag zijn schot via een Eindhovens been en de onderkant lat in het doel verdwijnen: 1-1.

Zat er nog meer in voor Willem II? De ploeg probeerde wel een tweede treffer af te dwingen. FC Eindhoven beperkte zich tot het verdedigen van het punt en probeerde af en toe nog een prikje uit te delen.

Pol Llonch was in de extra tijd heel dicht bij de 1-2, maar zag de bal via de onderkant van de lat terug het veld in komen. En in de allerlaatste minuut ging het dan zelfs nog helemaal mis. Na een vrije trap pikte oud-NAC’er Pjotr Kestens de bal op en schoot ‘m in de korte hoek binnen bij Smits: 2-1.

