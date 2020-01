Willem II in het spoor van 007 en Fulgencio Batista

Willem II bevindt zich in Spanje niet in Marbella zelf, maar in Guadalmina, genoemd naar de gelijknamige rivier. Die is 28 kilometer kort en was vroeger van belang om de watermolens te laten draaien. De Tilburgse club zit in het Barcelo hotel in Guadalmina Alto (hoog).

Als er een hoog is, dan is er ook een laag. In Guadalmina Bajo ligt het trainingsveld waar Willem II gebruik van maakt. Dat hoort eigenlijk bij een ander hotel, maar omdat dat hotel in de maand januari gesloten is kan de Tilburgse club er exclusief gebruik van maken. Drie man zijn elke dag in de weer om het veld in een puike conditie te houden. Daar hoor je niemand over klagen.

Opvallend is dat een paar restaurants en barretjes in Guadalmina een Cubaanse signatuur hebben. Maar ook dat is weer verklaarbaar. Fulgencio Batista vluchtte naar Guadalmina toen hij in 1959 door Fidel Castro als president van Cuba werd afgezet. Hij is er in 1973 ook overleden.

Batista had 25 jaar Cuba in een ijzeren greep. Dat deed hij heel slim. De eerste jaren liet hij stromannen de rol van president vertolken. Daarna maakte hij van Cuba een dictatuur. De hechte vriendschap met de Amerikanen zorgde ervoor dat hij in het zadel bleef. Batista woonde in Guadalmina bajo, vlak bij de trainingsaccommodatie van Willem II.

Sean Connery

Daar woont nog een grootheid. 007-acteur Sean Connery heeft er een optrekje. Die trad vorig jaar september ter gelegenheid van zijn 89ste verjaardag nog even uit de anonimiteit. Hoewel het haar veel dunner is en hij tegenwoordig een witte snor draagt, is hij nog duidelijk herkenbaar.

Als de zon hoog aan de hemel staat komt hij even uit zijn huis om op het terras van de nabij gelegen golfclub Guadalmina een kop koffie te drinken. Want ‘You only live twice’. Donderdag bleef zijn stoel leeg. Want: bij bewolking, geen Bond.