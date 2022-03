Willem II in hopeloze positie na nederlaag in Sittard

Tegen PEC Zwolle (2-0), FC Groningen (1-0) en Sparta (0-1) werd verloren, van RKC gewonnen (de enige zege in de laatste 19 competitieduels) en tegen Heerenveen vorige week bleef het bij 0-0. Na die tegenvaller werd trainer Fred Grim ontslagen. Zijn assistent, Denny Landzaat, had zondagmiddag in Sittard de leiding en had een verrassing in petto in de basisopstelling: Freek Heerkens, normaal gesproken centrale verdediger, stond op het middenveld geposteerd.

Overwicht in openingsfase

Willem II had een overwicht in de openingsfase, maar de eerste grote kans was na twaalf minuten voor de thuisploeg. Oud-Willem II’er Ben Rienstra stuurde Zian Flemming diep. Wessel Dammers verloor het sprintduel en zag tot zijn opluchting Flemmings schot voorlangs gaan.

Niet veel later kreeg Flemming nóg twee grote kansen. Eerst een vrije trap op randje zestienmeter, die door Wellenreuther gepakt werd. En nog in dezelfde minuut mocht hij weer vrij opstomen richting de keeper, maar hij mikte net naast het doel.

Snelle counter

Met een snelle counter na ruim een halfuur spelen was Willem II plots dicht bij de openingstreffer. Leeroy Owusu ging er vandoor op rechts, bereikte de vrijstaande Jizz Hornkamp, diens puntertje werd geblokt en in de rebound ging de halve omhaal van Elton Kabangu er ook niet in.

De kansen volgden elkaar in deze fase in groot tempo op. Nadat Fortuna een vrije trap in de muur had geschoten, counterde Willem II bijna naar de 0-1. Leeroy Owusu was er vandoor op de rechterflank en bereikte met moeite de vrijstaande Jizz Horkamp. Het puntertje van de spits werd geblokt, in de rebound was de halve omhaal van Kanbangu niet hard genoeg. Vlak voor rust kreeg Hornkamp weer een grote kans, maar hij kreeg de bal niet goed op z’n hoofd na een strakke voorzet van Köhlert. Het was een klein wonder dat er nog niet gescoord was halverwege.

Willem II in achtervolging

Niet lang na rust was het dan eindelijk raak, maar niet voor Willem II. Het was Zian Flemming die met een rake kopbal de score opende: 1-0. De Tilburgers moesten in de achtervolging, zoals zo vaak al dit seizoen. Meestal leverde dat geen succes op.

Nadat Dimitrios Siovas had nagelaten de 2-0 te maken (hij mikte van dichtbij over) en nadat nieuwkomer Nasser El Khayati en Godfried Roemeratoe waren ingebracht (voor Crowley en Saglam) kreeg ook Mats Seuntjens een uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd op slot te gooien. Hij mikte op de paal.

Geen slotoffensief

Willem II kon er aanvallend nauwelijks nog iets tegenover zetten. Van een slotoffensief kwam het niet, ook niet nadat Max Svensson voor Elton Kabangu in het veld was gekomen. Net als in al die andere belangrijke potjes na de winterstop kwam Willem II niet tot scoren. Waardoor het uitzicht nu uiterst troebel is, met nog slechts acht wedstrijden voor de boeg. En niet de makkelijkste.

