Willem II in kwartfinale KNVB-beker gekoppeld aan FC Twente

VIDEO Anita houdt lekker gevoel over aan simpele bekerzege: ‘Ook de nul houden geeft vertrouwen’

19 december Veel moeite kostte het Willem II dinsdagavond niet tegen de amateurs van AFC in de beker (3-0), maar Vurnon Anita houdt aan de zege wel een goed gevoel over. ,,De nul houden geeft toch weer een beetje vertrouwen, ook al is het in de beker. Hier kunnen we op voortborduren.”