Willem II informeert naar talentvol duo bij FC Den Bosch

Overstap

Hornkamp (23) maakte medio 2019 de overstap van SC Heerenveen naar FC Den Bosch. In Friesland kwam hij tot 18 duels in de eredivisie (vooral invalbeurten), waarin hij twee keer keer wist te scoren. Zijn eerste seizoen in Bossche dienst liep uit op een mislukking vanwege een langdurige blessure. Afgelopen seizoen kwam Hornkamp in 34 wedstrijden tot 20 doelpunten bij de nummer 19 in de Keuken Kampioen Divisie.

Groeibriljant

Jordens Peters

Mochten Hornkamp en Meerveld van FC Den Bosch naar Willem II verkassen, dan is het niet de eerste keer dat de Tricolores een duo uit De Vliert wegplukken. In 2012 was er de veelbesproken overgang van Jordens Peters en Kees van Buuren. Dat de twee verdedigers de overstap gingen maken, kwam naar buiten vlak voordat Willem II en FC Den Bosch elkaar ontmoetten in de finale van de play-offs om promotie/degradatie. Na veel tumult besloot het tweetal in overleg met de club om niet in actie te komen in het tweeluik tegen hun aanstaande werkgever, die zich via een 0-0 in Den Bosch en 2-1 in Tilburg ternauwernood wist te handhaven in de eredivisie.