Willem II introduceert derde shirt: smalle, rode banen

Brander­horst terug onder de lat bij Willem II, Wellenreu­ther op de bank

25 september Mattijs Branderhorst is terug onder de lat bij Willem II. De doelman uit Tiel heeft voor het bekerduel met Volendam dinsdagavond Timon Wellenreuther verdrongen. Het is de enige wijziging in de basisopstelling van de Tilburgse club in vergelijking tot het competitieduel met Fortuna Sittard.