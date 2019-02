Willem II is de laatste jaren goed op dreef in Arnhem

De laatste drie uitduels bij Vitesse leverden Willem II een gelijkspel en twee zeges op. De laatste nederlaag dateert van 14 februari 2015, toen het 2-0 werd voor Vitesse door doelpunten van Zakaria Labyad en Bartrand Traoré. Vorig seizoen eindigde deze ontmoeting op 13 december 2017 in Arnhem onbeslist (2-2). De Tricolores kwamen via Bartholomew Ogbeche en Ben Rienstra twee keer op voorsprong, maar Tim Matavz en Bryan Linssen brachten Vitesse even zo vaak weer op gelijke hoogte.

Op 11 februari 2017 won Willem II voor het laatst in de Eredivisie uit bij Vitesse (0-2). Dico Koppers (84') en Obbi Oulare (90+4') maakten in de slotfase de goals. Eerder dit seizoen won Vitesse op 25 november 2018 uit met 1-3 van Willem II. De Arnhemmers wonnen in 2014/2015 voor het laatst beide Eredivisie-duels met de Tilburgers.

Uitduels

Willem II pakte dit eredivisie-seizoen liefst negen punten meer in uitduels (17) dan in thuiswedstrijden (8). De enige volledige eredivisie-jaargang waarin Willem II meer punten in uitduels veroverde dan in eigen stadion was 1983/1984 (13 om 8), toen de Tilburgers degradeerden. Het laatste eredivisie-seizoen waarin Willem II meer dan 17 punten haalde in uitduels was 2000/2001 (19). Het clubrecord staat op 23 uitpunten in 1998/1999 (alle seizoenen omgerekend naar driepuntensysteem).