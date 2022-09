‘Willem II is een club waarmee de hele stad verbonden is. Dat vind ik mooi’

Aan het dak is flink gesleuteld bij Willem II, nu nog een likje verf aan de voorkant

Nee, echt sprankelend is het allemaal nog niet bij Willem II. Ook tijdens de 1-0 zege op ADO Den Haag verliep het aanvalsspel af en toe moeizaam. Wat wél positief en hoopvol is, is het feit dat het verdedigend uitstekend staat. Dat bewijzen ook de cijfers van statistiekenbureau Opta.

6 september